Credit Suisse попросил у Центробанка Швейцарии 54 миллиарда долларов Фото: REUTERS

Банк Credit Suisse намерен попросить у Национального банка Швейцарии около 54 миллиардов долларов в качестве кредита.

«Credit Suisse объявляет о своем намерении получить доступ к кредитному механизму Национального банка Швейцарии с покрытием, а также к краткосрочному механизму поддержки ликвидности на общую сумму до 50 миллиардов швейцарских франков (53,7 миллиарда долларов)», – сообщается на сайте банка.

Как объяснили в Credit Suisse, этот кредит поддержит основную деятельность и клиентов банка.

Напомним, американский инвестор Роберт Кийосаки считает, что одному из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse грозит скорое банкротство.

Ранее стало известно, что пенсионные фонды ряда стран, в том числе Европы и Азии, потеряли миллионы долларов из-за краха американского банка Silicon Valley Bank (SVB).