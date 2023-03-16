Эксперты обсудили вопросы эковолонтерства в Арктике

Фото: Пресс-служба ПОРА

Модератором мероприятия выступил Николай Доронин, председатель правления Проектного офиса развития Арктики.

- В Арктическую зону России входят 9 регионов, и у каждого есть уникальные компетенции, наработан свой интересный опыт в области волонтерства, которым готовы поделиться представители волонтерского движения», — заявил Доронин.

Руслан Губайдуллин, председатель правления АНО «Чистая Артика», волонтеры которой уже несколько лет занимаются комплексной уборкой территорий Арктической зоны, поделился инсайтом о мотивации участников: это желание помочь сохранению климата.

По его словам, в 2022 году в мероприятиях «Чистой Арктики» поучаствовали волонтеры из 8 стран мира, в том числе из Конго, Бутана, Монголии, Болгарии, ОАЭ. Всего за год около 2 тысяч человек убрали более 3 тыс. тонн отходов.

Мурманская область – самый доступный из арктических регионов, куда волонтерам из центральных и южных субъектов федерации добраться проще всего.

Екатерина Макарова, менеджер экологических проектов Проектного офиса развития Арктики, сделала доклад об образовательной инициативе «Арктический волонтер» – проекте по обучению общественных инспекторов по охране окружающей среды, который ПОРА осуществляет совместно с Росприроднадзором, при поддержке Всероссийского общества охраны природы.

Директор АНО «Друзья окружающего мира» (ДОМ), менеджер региональных проектов ПОРА Олеся Кужель представила инициативы общественного движения за экологию в сферах экопросвещения и эковолонтерства. «Функция волонтера – мотивировать людей, вовлекать других в свои круги», – сказала Кужель.

В мероприятии также приняли участие создатель и руководитель экологического волонтерского проекта «Чистые игры» Дмитрий Иоффе, заместитель декана Российского государственного социального университета Антон Островский, руководитель проектов Общественного экологического движения «Чистый Север – чистая страна» Артем Смолокуров, директор АНО «Центр экологической активности «Уборочка 51» Иван Канцарин, менеджер проектов АНО «Центр экологический инициатив «Чистая Арктика» Илья Посохов, председатель МОЭО «Зеленая Арктика» Евгений Рожковский.

В завершение сессии Руслан Губайдуллин предложил перенести арктические практики эковолонтерства, о которых рассказали эксперты, в другие регионы и города страны.