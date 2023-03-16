Михаил Дегтярев: «Предприятия ОПК Хабаровского края имеют стратегически важное значение»

Хабаровский край - промышленный регион. Фото: правительство Хабаровского края

Основным мотивом встречи губернатора Михаила Дегтярева и депутата Госдумы Федерального Собрания Андрея Гурулева стало обсуждение вопросов развития оборонно-промышленного комплекса Хабаровского края, а также реализации мероприятий по поддержке военнослужащих и их семей.

Губернатор отметил значимость работы предприятий ОПК в период давления на страну.

- В условиях санкционной войны, развязанной западными странами, многое зависит от конструктивного взаимодействия всех органов власти на различных уровнях. Но самое главное - благополучие наших граждан и обороноспособность страны. Хабаровский край - это промышленный регион, и предприятия оборонно-промышленного производства сегодня имеют стратегически важное значение, - сказал Михаил Дегтярев.

В числе краевых флагманов ОПК находятся филиал Объединенной авиастроительной корпорации Комсомольский-на-Амуре авиазавод имени Гагарина, а также занимающиеся ремонтом и техническим обслуживанием средств вооружения и военной техники ЗАО «ДВ-Регион» и Хабаровский радиотехнический завод. В последнее время к данному перечню добавилась компания ООО «Сониктранс».

- Местная компания занимается серийным производством высокопроходимых тактических автовездеходов «Ерофей». Несколько образцов багги, выпущенных для нужд СВО, уже прошли испытания на полигонах Восточного военного округа, - рассказал губернатор.

Андрей Гурулев, являясь членом комитета Госдумы по обороне, оценил позицию губернатора, следующего национальному курсу на повышение обороноспособности страны.

- Мы победим, когда наши бойцы будут обеспечены всем необходимым: снаряжением, техникой, боеприпасами, средствами защиты. И вклад Хабаровского края в общее дело неоценим! – заметил Андрей Гурулев.

Полноценная поддержка военнослужащих остается в числе приоритетных направлений работы правительства края. Так, в регионе установлены единовременные краевые выплаты для мобилизованных и добровольцев в размере 150 тысяч рублей, а для контрактников – 250 тысяч рублей. Кроме того, регион стал одним из первых, где выплаты положены также за потерю кормильца или полученные им ранения.

Большая работа ведется и в части поддержки семей мобилизованных, в особенности, семей с детьми. Речь идет о целом комплексе мер, включающем бесплатное горячее питание для школьников, стипендии и единовременные выплаты для студентов, бесплатное посещение муниципальных детских садов. Кроме того, семьи имеют право на получение субсидии в размере 150 тысяч рублей для приобретения и установки оборудования в рамках программы социальной газификации.

В завершении стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем долгосрочном сотрудничестве.