Кремль высказал сожаление о решении Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Россия никогда не представляла угрозы для Финляндии и Швеции, отметил Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль сожалеет о решении Финляндии и Швеции вступить в НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, Россия никогда не представляла угрозы для Финляндии и Швеции.

«Мы неоднократно выражали сожаление в связи с такой ориентацией на членство в альянсе, неоднократно говорили, что Россия не представляет угрозы для этих стран никаким образом. У нас нет никаких споров с этими странами, и эти страны никогда не претендовали на то, чтобы стать антироссией», – сказал он в беседе с журналистами.

Как отметил пресс-секретарь президента России, Турция как член НАТО имеет свою линию относительно вступления Финляндии и НАТО в Североатлантический альянс.

Напомним, ранее МИД России высказывали мнение, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет тяжелой ошибкой с далеко идущими последствиями. У альянса не должно быть иллюзий, ситуация радикально изменится, считают в ведомстве.