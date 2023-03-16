Песков допустил, что российские военные займутся подъемом американского беспилотника из Черного моря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные могут заняться подъемом американского беспилотника MQ-9 Reaper со дна Черного моря, если в этом будет необходимость, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это прерогатива военных. Если они считают это необходимым для наших интересов и нашей безопасности в Черном море, они будут это делать», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Напомним, накануне секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Россия попытается достать обломки рухнувшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper. В свою очередь директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что у РФ есть технические возможности, чтобы поднять обломки американского дрона из Черного моря.

Как писал сайт KP.RU, Министерство обороны России прокомментировало инцидент с разведывательным беспилотником США над Черным морем. Как заявили в ведомстве, дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО.

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