Читатели Daily Mail усомнились в возможности США вернуть беспилотник MQ-9 со дна Черного моря

Беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море 14 марта 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали заявления Пентагона о намерениях вернуть беспилотник MQ-9 Reaper, потерпевший крушение над Черным морем.

Некоторые читатели высмеяли инициативу Вашингтона, посчитав слова генерала Милли о том, что технически поднять обломки дрона будет очень сложно, подготовкой общественности к заявлениям о провале операции.

Некоторые читатели выступили с критикой, один из читателей предположил, что: “над Черным морем упадет больше беспилотников по 32 миллиона долларов за штуку”. Другой читатель возмутился ценой аппарата, к потере которого заранее подготавливают общественное мнение.

“Единственное, что рухнуло, так это репутация американцев”, — заявил пользователь с никнеймом Mustafancul.

Один из читателей заметил, что за цену в 32 миллиона дрон стоило оснастить и парашютом и подушкой безопасности для плавания, а также предусмотреть возможность самоуничтожения.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о планах России достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника. Тем временем Вашингтон в связи с этим обеспокоен риском утечки технологий.