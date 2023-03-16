Илон Маск отреагировал одним символом на падение беспилотника США MQ-9

Илон Маск Фото: REUTERS

Американский миллиардер, владелец компаний Tesla, Twitter и Space Х Илон Маск прокомментировал единственным символом инцидент с падением американского беспилотника MQ-9 в Черном море.

В ответе на пост пользователя соцсети о случае с беспилотным летательным аппаратом Соединенных Штатов Маск поставил восклицательный знак и больше ничего к этому не добавил.

Ранее сообщилось, что причиной падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море стало резкое маневрирование. Об этом сообщило министерство обороны России.

Напомним, Илон Маск признал факт, что в 2014 году на Украине без сомнений произошел государственный переворот.

"Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был", - отметил миллиардер

Как ранее писал сайт KP.RU, Илон Маск выразил мнение, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд больше других ответственна за эскалацию украинского конфликта.