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НовостиПолитика16 марта 2023 9:52

Илон Маск отреагировал одним символом на падение беспилотника США MQ-9

Илон Маск отреагировал на падение беспилотника США MQ-9 восклицательным знаком
Роман КИЛЬМЯШКИН
Илон Маск

Илон Маск

Фото: REUTERS

Американский миллиардер, владелец компаний Tesla, Twitter и Space Х Илон Маск прокомментировал единственным символом инцидент с падением американского беспилотника MQ-9 в Черном море.

В ответе на пост пользователя соцсети о случае с беспилотным летательным аппаратом Соединенных Штатов Маск поставил восклицательный знак и больше ничего к этому не добавил.

Ранее сообщилось, что причиной падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море стало резкое маневрирование. Об этом сообщило министерство обороны России.

Напомним, Илон Маск признал факт, что в 2014 году на Украине без сомнений произошел государственный переворот.

"Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был", - отметил миллиардер

Как ранее писал сайт KP.RU, Илон Маск выразил мнение, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд больше других ответственна за эскалацию украинского конфликта.