В Финляндии призвали допустить граждан к сбору средств на покупку дронов для ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финнов необходимо допустить к сбору средств для нужд Вооруженных средств Украины (ВСУ). Такое мнение высказал член парламента Финляндии Тимо Хейнонен, обратившись к правительству с призывов позволить гражданам оказать поддержку в финансировании покупки беспилотников вопреки закону о сборе средств. Об этом пишет Lenta.ru.

«Интерпретация Высшего полицейского руководства заключается в том, если помощь направляется непосредственно украинской армии, то она не является помощью в гуманитарных целях и на благо общества», - сказано в обращении парламентария, который заявляет, что подобная интерпретация затрудняет финнам «поддержку украинского народа».

Хейнонен указывает на то, что покупка дронов для украинских войск затрудняется из-за финского закона на сбор средств, по которому граждане страны имеют право передавать деньги только для гуманитарных нужд, а приобретение дронов, по решению Высшего полицейского руководства, относится к поддержке «деятельности, которая явно угрожает общественному порядку или безопасности».

Депутат в своем заявлении обвинил власти в «узкой и строгой» интерпретации закона, предлагая разработать политику, которая даст гражданам возможность помогать иностранным войскам при условии, что это не входит в противоречие с «официальной линии финского государства».

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что финский премьер-министр Санна Марин ни с кем не обсуждала свое предложение передать Киеву списанные истребители Hornet. Как сообщал телеканал «360», недоумение по этому поводу выразили даже в Министестве обороны республики.

Тем временем Украина запросила у Финляндии передачу ей поездов Allegro, которые курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Как писал RT, подобный запрос поставил в тупик финское правительство.