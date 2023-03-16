Опубликовано видео перехвата американского дрона российскими летчиками над Черным морем

Пентагон опубликовал предполагаемое видео ЧП с американским беспилотником над Черным морем

Штаб-квартира Министерства обороны США опубликовала видеозапись, на которой, по утверждению Пентагона, российский истребитель Су-27 "атаковал" беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper в акватории Черного моря. На видео показаны пролеты российского истребителя мимо беспилотника, однако момента столкновения, о котором ранее заявляли некоторые представители Вашингтона, на видео нет.

Напомним, Министерство обороны России назвало причиной падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море переход в неуправляемый полет с потерей высоты в результате резкого маневрирования.

Отдельно в Минобороны РФ подметили, что против американского беспилотника не применялось вооружение и российские силы не вступали с ним в контакт.

Беспилотник MQ-9 Reaper осуществлял полет с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что в госдепартаменте США допустили непричастность России к падению американского беспилотника в Черном море.