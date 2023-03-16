Глава Минтруда пообещал разобраться в ситуации с забастовками в Wildberries Фото: Александр Щербак/ТАСС

Министерство труда и социальной защиты разберется в ситуации с забастовками в компании Wildberries, начавшихся на этой неделе, заявил глава ведомства Антон Котяков.

«С ситуацией разбираемся. Мы сейчас пока работаем с документами, с заявлениями граждан. В зависимости от этого будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой», – сказал министр в беседе с журналистами.

По словам Котякова, работа Wildberries подразумевает традиционные трудовые отношения, поэтому маркетплейс должен выполнять нормы трудового законодательства РФ.

Напомним, в этом году Wildberries начал резко менять условия для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Сначала за возврат бракованного или подменного товара головная компания начала взимать взимать полную его стоимость с нескольких своих подразделений. Потом представители головной компании объявили партнерам, что проанализировали случаи возвратов по браку, порчи товаров и подмены. Некий алгоритм якобы пришел к выводу, что в 98% таких случаев виноваты именно сотрудники ПВЗ. Сайт KP.RU разбирался в причинах забастовки в Wildberries.