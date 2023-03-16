Число жалоб в военную прокуратуру России в 2022 году выросло в 2,5 раза

Число жалоб в военную прокуратуру в 2022 году существенно выросло, но количество случаев, когда требовалось вмешательство ведомства осталось на прежнем уровне Фото: REUTERS

Количество жалоб, поступивших в Главную военную прокуратуру России, в 2022 году выросло в 2,5 раза в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом заявила начальник первого управления ведомства Наталья Сенникова в ходе выступления в думском комитете по развитию гражданского общества в четверг, 16 марта 2023 года.

По ее словам, наибольший прирост зафиксирован после начала частичной мобилизации. При этом число случаев, в которых потребовалось вмешательство военной прокуратуры, осталось на уровне 2021 года, уточнила начальник первого управления ведомства.

"Основная масса жалоб была связана с непониманием, с недостаточной информированностью населения", - объяснила Сенникова.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Минобороны России сообщили, что все мероприятия по проведению частичной мобилизации в стране завершены, и никаких дополнительных мер в этом направлении никто предпринимать не планирует.

В ведомстве также отметили рост числа обращений на горячую линию по вопросам мобилизации и увеличение количество желающих помочь российским военным, доставить гуманитарную помощь.

Напомним, 15 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется обсуждения возможности новой волны мобилизации в России. По словам официального представителя Кремля, в сообщениях о вручении гражданам повесток для уточнения данных в одном из российских регионов нет ничего странного - это обычная практика.