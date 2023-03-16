Один человек погиб при пожаре в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону Фото: Лейла МИРИШОВА

При пожаре в здании пограничного управления Федеральной службы безопасности в Ростове-на-Дону погиб один человек, сообщили в экстренных службах региона.

По информации ТАСС, перед пожаром прогремел взрыв. В результате происшествия два человека получили ранения. Как сообщили в администрации города, угрозы для жителей распложенных рядом многоквартирных домов нет.

Собеседник агентства уточнил, что на этаже, где произошло возгорание, располагается склад с имуществом.

Как пишет «КП-Ростов», первые сообщения о пожаре в здании погрануправления ФСБ появились в социальных сетях. Один из местных жителей снял на камеру плотный черный дым, который охватил невысокую одноэтажную постройку. Из-за вспыхнувшего пожара пришлось эвакуировать жильцов близлежащих домов. Проезжая часть рядом с местом возгорания перекрыта в обоих направлениях.