Курс доллара превысил 77 рублей впервые с 20 апреля 2022 года

Доллар и евро укрепились к рублю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже в четверг, 16 марта, поднялся выше 77 рублей, что произошло впервые с 20 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные графика на сайте площадки.

Резкий взлет максимальной стоимости американской валюты зафиксирован в 12:20 (мск), когда ее стоимость составила 77,49 рубля. В этот же момент резко подросла и европейская валюта, достигнув 82,62 рубля.

После этого курс и доллара, и евро снизился. По данным на 13:45, американская валюта торгуется на уровне 76,3 рубля, а европейская – 80,96 рубля.

Как ранее писал сайт KP.RU, доктор экономических наук Евгений Смирнов спрогнозировал, что обанкротившиеся в США банки Silicon Valley Bank и Signature Bank может незначительно ослабить доллар. По его оценке, в крупнейших американских банках Соединенных Штатов ситуация достаточно стабильна, и они не столкнулись с подобными проблемами.

Напомним, кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев не исключил, что доллар может укрепиться до 77 рублей в марте 2023 года. Среди причин эксперт назвал уменьшения российского экспорта и рост импорта, что, как он отметил, толкает вверх спрос на иностранную валюту, а также снижает ее поступление.