В России вырос спрос на продукцию для невысоких на маркетплейсах Фото: REUTERS

В России за прошедший год вырос спрос на продукцию для невысоких на маркетплейсах. Об этом пишет Lenta.ru ссылаясь на данные сервиса аналитики Moneyplace, который отмечает, что Wildberries стал продавать в десять раз больше подобных товаров, а также увеличился ассортимент и количество продавцов в этой категории.

Уточняется, что с января прошлого года на Wildberries появилась новая категория «для невысоких», которая на данный момент находится на пике. Уточняется, что оборот увеличился на 772%, а ассортимент - на 559%.

СЕО сервиса аналитики Moneyplace Дмитрий Ермолаев связывает такие изменения с ростом популярности маркетплейсов. Он предложил сравнить два отрезка - февраль прошло года и нынешнего года, указав на рост на 800% по обороту и на 365% по количеству товаров.

«То есть видна заинтересованность селлерами этой категорией … E-com сильно развивается, и основная масса продукции с офлайн магазинов, с оптовых складов, с производителей перекочевывает на маркетплейсы, и селлеры пополняют все новые и новые категории», - сказал он.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в беседе с «Известиями» рассказал, как распознать подделку в интернет-магазинах, отметив, что покупателей должны насторожить очень большие скидки.

Тем временем партнер юридической фирмы «СМБ консалт» Максим Плетнев заявил в беседе с Life.ru, что более половины россиян готовы обманывать интернет-магазины, а каждый третий уверен, что не понесет за это никакой ответственности.