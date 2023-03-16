Названа причина пожара в погрануправлении ФСБ в Ростовской области

Губернатор Голубев сообщил, что пожар в погрануправлении ФСБ в Ростовской области случился из-за замыкания Фото: Лейла МИРИШОВА

Пожар в хозяйственных помещениях пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Ростовской области случился в результате короткого замыкания. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в четверг, 16 марта 2023 года.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Огонь охватил помещения, в которых хранились горюче-смазочные материалы (ГСМ).

"Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами", - уточнил Голубев.

Губернатор добавил, что в результате пожара пострадал один человек. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

По его словам, угрозы дальнейшего распространения огня к данному менту нет, но жителей близлежащих домов все же эвакуируют для обеспечения их безопасности.

Как писал сайт "КП-Ростов", пожар в помещениях погрануправления ФСБ России по Ростовской области случился в четверг, 16 марта 2023 года, около 12 часов по местному времени. Журналисты "Комсомолки" с места происшествия сообщают, что из здания валят огромных клубы едкого дыма. На месте работают спасатели.