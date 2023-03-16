Глава OneWeb Мастерсон заявил, что компания оставила попытки вернуть свои спутники с Байконура

OneWeb отменила запуски своих спутников в марте 2022 года Фото: REUTERS

Исполнительный директор OneWeb Ник Мастерсон заявил, что его компания прекратила попытки вернуть с космодрома Байконур свои спутники. По его словам, в обозримом будущем их возвращение невозможно. Всего на космодроме находится 36 аппаратов общей стоимостью около 50 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам Мастерсона, вопрос о возвращении спутников может решиться в ходе межправительственных переговоров, но в данный момент компания занимается решением совершенно других вопросов. Также он отметил, что не видит проблемы в том, что Россия получила доступ к технологиям, используемым в спутниках OneWeb.

Как писал ранее сайт KP.RU, совет директоров компании OneWeb в марте 2022 года проголосовал за приостановку всех запланированных запусков своих спутников с космодрома Байконур. В сентябре OneWeb сообщила об убытках в размере 230 миллионов долларов.