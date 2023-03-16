Путин предложил учредить премию наиболее ответственным предпринимателям

Владимир Путин также добавил, что каждая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных предпринимателей, и начать награждать их уже со следующего года. Соответствующая инициатива озвучена в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП) в четверг, 16 марта 2023 года.

"Подавляющее большинство имеют социальные программы, давайте сделаем это достоянием общественности, - подчеркнул российский лидер. - Это будет примером для всех".

Напомним, в ходе того же выступления Владимир Путин выразил мнение, что российские компании не должны упускать шансы занять ниши, освободившиеся после ухода иностранных инвесторов.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее Владимир Путин заявил, что Россия должна ответить на западные санкции расширением экономических свобод. В частности, речь идет о снижении административных барьеров, уточнил глава государства.

Владимир Путин также добавил, что каждая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку.