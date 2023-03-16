Адвокат рассказал о случаях, когда у собственника могут конфисковать квартиру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член МРО «Деловая Россия», управляющий партнер адвокатского бюро «Гаевский и партнеры», адвокат Сергей Гаевский в беседе с РИАМО рассказал, что квартиру у собственника могут конфисковать, если будет доказано, что та была куплена преступным путем, в том числе, речь идет о приобретении за счет полученной взятки.

«Конфисковать жилье у собственника можно, если будет доказано, что жилье приобретено им на денежные средства, полученные преступным путем. К примеру, сотрудник полиции получил взятку, за счет которой приобрел квартиру», - заявил юрист, отметив, что в отношении такого собственника будет возбуждено уголовное дело.

Гаевский уточнил, что после конфискации, квартиру реализуют при помощи Росимущества на электронной площадке через торги, а обвиняемом суд может назначить штраф в размере, который будет соразмерен с суммой подкупа.

Кандидат юридических наук Андрей Некрасов назвал случаи, когда собственник может лишиться жилья. Как сообщал телеканал «360», квартира может быть отобрана за нарушение прав соседей и за долги, а также банк может реализовать ипотечную квартиру за невыплату кредита.

Тем временем депутат Госдумы Павел Крашенинников прокомментировал идею конфискации имущества уехавших из России. Как писала «Российская газета», по его словам, юридически это нельзя поддержать.