Wildberries сообщил о приостановке списания денег с владельцев пунктов выдачи заказов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Компания Wildberries сообщила о приостановке списания денег с владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за подмену товаров, поскольку выявила некорректность применения такой меры.

«Wildberries улучшил сервис арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров и приостанавливает новые начисления до доработки новой системы контроля подмен. Онлайн-платформа усилила систему арбитража и улучшила обратную связь», – говорится в сообщении компании.

Напомним, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков пообещал разобраться в ситуации с забастовками в компании Wildberries. Пока Минтруд работает с документами и заявлениями граждан, и в зависимости от этого будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой, сообщил он.

Напомним, в этом году Wildberries начал резко менять условия для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Сначала за возврат бракованного или подменного товара головная компания начала взимать взимать полную его стоимость с нескольких своих подразделений. Потом представители головной компании объявили партнерам, что проанализировали случаи возвратов по браку, порчи товаров и подмены. Некий алгоритм якобы пришел к выводу, что в 98% таких случаев виноваты именно сотрудники ПВЗ. Сайт KP.RU разбирался в причинах забастовки в Wildberries.