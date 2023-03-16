Диетолог назвала главное условие успешной борьбы с лишним весом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диетолог Наталья Круглова в беседе с NEWS.ru назвала главное условие успешной борьбы с лишним весом, указав на необходимость создание дефицита калорий в организме, а также уточнив, что такая задача выполняется двумя способами: ограничениями в еде и физическими упражнениями.

Эксперт пояснила, что калорий в организм должно поступать меньше, чем расходует организм. «Можно действовать двумя способами. Первое - ограничивать себя в еде, но не сильно, нужен дефицит на уровне 20–30% суточной потребности. Второе - физическая активность, она повышает потребность в энергии, что тоже создает дефицит калорий, провоцирующий снижение веса», - отметила она.

Круглова предупредила, что при похудении опасно полностью отказываться от сладкого, а также жирного, отметив, что в таком случае повышается риск сорваться, начав злоупотреблять сладостями или фастфудом. Она рекомендовала избегать продуктов, которые повышают аппетит, вреди которых соль, а также острые специи и соусы.