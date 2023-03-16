Трихолог назвала полезные для волос продукты

Диетолог назвала главное условие успешной борьбы с лишним весом Фото: Shutterstock

Трихолог Юлия Нагайцева в беседе с News.ru заявила, что проблемы с волосами зачастую связаны с неправильным питанием, в том числе с недостаточным количеством клетчатки, отметив, что полезными для волос будут печень, почки, а также костный бульон.

«Люди предпочитают белое мясо в рационе … О печени, языке, почках, костных бульонах речи не идет вообще. Такие супы полезны для организма, это полноценные аминокислоты, из которых наш организм строит белок», - заявила она, отметив, что костный бульон также «обладает хорошей способностью заживлять стенки кишечника».

Нагайцева рекомендовала для здоровья волос пить больше воды, отметив также, что даже сбалансированное питание не всегда содержит нужной организму количество микронутриентов и витаминов. По ее словам, когда возникают проблемы с волосами в обязательном порядке необходимо посмотреть на свое предпочтение в еде, а также какие имеются заболевания.

«Мы узнаем не только о том, как человек питается, но и параллельно с этим выявляем причину выпадения волос. Исходя из этого подбирается лечение о внутреннем приеме препаратов и наружная терапия в каждом индивидуальном случае», - отметила эксперт.