Экс-глава ОМВД Кизлярского района Исаев получил пожизненный срок за организацию терактов в Москве

Экс-полковник Исаев получил пожизненный срок за организацию терактов в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший глава ОМВД Кизлярского района Дагестана полковник Гази Исаев приговорен к пожизненному заключению за организацию терактов в московском метрополитене.

«Окончательно назначить Исаеву Гази Магомедовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы», – огласил приговор судья Второго западного военного окружного суда Константин Репета.

Бывший полицейский будет отбывать срок в колонии особого режима. Также Исаева лишили звания полковника и взыскали с него 17 миллионов рублей по иску столичного метрополитена. Суд отклонил иски пострадавших пассажиров и родственников погибших, которые просили взыскать с экс-полковника от 400 тысяч до 600 миллионов рублей.

Сам Исаев вину не признал и заявил, что обвинение было основано «на показаниях людей, которых он и посадил». По его мнению, уголовное дело было сфабриковано, поскольку он «хотел посадить главу Кизлярского района».

Как писал сайт KP.RU, Гази Исаев, используя свое служебное положение, прикрывал деятельность преступников. По версии следствия, он неоднократно перевозил руководителей группировки, а также доставил одну из смертниц на автостанцию для ее отправки в Москву. Двойной теракт произошел на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 года. Погибли 39 человек, еще 100 пассажиров получили травмы.