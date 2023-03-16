Путин заявил, что по-прежнему дружит с «настоящими немецкими друзьями» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин признался, что сохранил дружбу со своими друзьями в Германии.

«У меня там много очень друзей, и все друзья, кстати, сохранились. Мои настоящие друзья немецкие сохранились. Мы все время шутим друг над другом», – заявил глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как отметил президент, нужно иметь в виду, что Россия и Германия - соседи, поэтому всегда есть место для взаимных шуток. Российский лидер напомнил, что еще до начала спецоперации на Украине немецкие автомобильные компании были главными партнерами для РФ, тогда как автопроизводители из других стран покинули российский рынок.

Как писал сайт KP.RU, в начале февраля Путин заявил, что у элит Германии выветривается память о жертвах фашизма, однако простые немцы помнят об этом.

Ранее президент в ходе выступления, посвященного 80-летию победы Сталинградской битвы, заявил, что России вновь угрожает идеология нацизма с немецкими танками Leopard 2. По его словам, те, кто втягивает европейские страны «в новую войну с Россией», не понимают, что современная «война с Россией будет другой».