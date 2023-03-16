Новый корпус детской инфекционной больницы готовится к открытию в Самарской области

Сейчас на завершающем этапе находится монтаж и установка отдельных видов оборудования. Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В четверг, 16 марта, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценили новый корпус Самарской областной детской инфекционной больницы на ул. Шверника.

По словам главврача больницы, о строительстве нового корпуса медики мечтали много лет. Новое здание было остро необходимо, так как существующий корпус часто оказывался переполнен. Строительство корпуса на 100 коек началось благодаря инициативе главы региона Дмитрия Азарова в мае 2021 года.

Губернатору удалось добиться выделения более 640 миллионов рублей из федерального бюджета. Еще более 700 миллионов рублей составило финансирование из бюджета региона. Работы велись с опережением графика, и корпус в ближайшее время уже планируется ввести в эксплуатацию.

Сейчас на завершающем этапе находится монтаж и установка отдельных видов оборудования, ведется подготовка к лицензированию. В новом корпусе есть возможность круглосуточно оказывать экстренную и неотложную помощь детям и взрослым с различными инфекционными заболеваниями.

Внутри три инфекционных отделения, в том числе шесть реанимационных коек, оснащенных современным оборудованием. Предусмотрены боксы для больных с особо опасными инфекциями, для маломобильных граждан и изоляционно-диагностические боксы. Как отмечают специалисты, при ухудшении эпидситуации мощность этого корпуса позволит принять до 250 пациентов с одной инфекцией.

— Объект впечатляет, он практически готов. Сейчас устанавливается оборудование, а 15 апреля должна быть получена лицензия. Главврач заверил, что с 1 июня будут готовы принимать пациентов. Изначально корпус должен был быть готов до конца года, и открытие раньше на полгода является серьезным фактором, —отметил полпред президента в ПФО.