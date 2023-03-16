Минпромторг России не исключил возможности передачи петербургского завода Toyota ФГУП «НАМИ» Фото: Олег ЗОЛОТО

Завод автомобильного концерна Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан ФГУП «НАМИ», – сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ», – сказал глава Минпромторга журналистам.

Напомним, петербургский завод компании Toyota, который объявил о приостановке своей деятельности в конце сентября 2022 года, проходит процедуру консервации. Совместно с правительством города Минпромторг рассматривал варианты использования освободившихся площадей.

Ранее деятельностью завода Toyota заинтересовалась прокуратура. Как сообщал KP.RU, в последний день работы предприятия въезд и выезд на территорию перекрыли сотрудники Росгвардии. Предположительно, у полиции и надзорного ведомства были вопросы в части соблюдения миграционного законодательства.