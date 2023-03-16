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НовостиЭкономика16 марта 2023 13:58

Минпромторг России не исключил возможности передачи петербургского завода Toyota ФГУП «НАМИ»

Этот вопрос прорабатывает Минпромторг
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минпромторг России не исключил возможности передачи петербургского завода Toyota ФГУП «НАМИ»

Минпромторг России не исключил возможности передачи петербургского завода Toyota ФГУП «НАМИ»

Фото: Олег ЗОЛОТО

Завод автомобильного концерна Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан ФГУП «НАМИ», – сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ», – сказал глава Минпромторга журналистам.

Напомним, петербургский завод компании Toyota, который объявил о приостановке своей деятельности в конце сентября 2022 года, проходит процедуру консервации. Совместно с правительством города Минпромторг рассматривал варианты использования освободившихся площадей.

Ранее деятельностью завода Toyota заинтересовалась прокуратура. Как сообщал KP.RU, в последний день работы предприятия въезд и выезд на территорию перекрыли сотрудники Росгвардии. Предположительно, у полиции и надзорного ведомства были вопросы в части соблюдения миграционного законодательства.