Адвокат дала советы, как не потерять квартиру, сдавая ее в аренду

Адвокат дала советы, как не потерять квартиру, сдавая ее в аре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Адвокат, партнер адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры» Анастасия Шеверева рассказала, как безопасно сдать квартиру в аренду. Ведь бывают случаи, когда таким безобидным образом можно лишиться своей жилплощади.

Первым делом перед сдачей жилья в аренду нужно внимательно изучить договор, который подписываете с арендатором. Порой в договоре с названием «аренда» прописаны условия купли-продажи или ренты.

Паспортные данные арендаторов лучше проверять через сервис ФМС. После того, как вы убедились, что перед вами те самые люди, начинайте обговаривать условия.

В договоре должны быть прописаны все запреты и разрешения по ремонту. Стоит обсудить, допускается ли субаренда третьим лицам, проживание с домашними животными.

Следующий шаг - акт приема-передачи. В этот список нужно включить все имущество, находящееся в квартире, указать его состояние и даже приложить фотографии.

- Пропишите основания для одностороннего отказа от исполнения договора, чтобы в любой момент без суда можно было прекратить аренду с арендаторами, - рекомендует адвокат в беседе с «Газетой.ru».

А вот если пришлось идти в суд, то знайте, что судья может встать на сторону арендаторов с ребенком. Им могут предоставить отсрочку по выселению.

Сдать долгосрочно квартиру в аренду можно и без обращения в агентство, главное — составить качественный договор. подтвердила эксперт по недвижимости, основатель агентства «Тренд Хаус» Ксения Аверс. Чем меньше в квартире хлама, тем дороже она сдается. Даже если полупустая, главное, чтобы оставшаяся мебель была новая. Такой объект сдастся быстрее и дороже, чем тот, где всё есть, но оно уже б/у, пишет газета "Известия".

В свою очередь, финансовый эксперт Максим Глазков рассказал в беседе с RT, при каких условиях стоит брать сейчас ипотеку, а также как обезопасить себя при ее оформлении.

В Подмосковье реализуется пилотный проект, позволяющий владельцам квартир в новостройках зарегистрировать недвижимость за 24 часа. Программа была запущена в мае 2021 года.

Зарегистрировать квартиру можно через застройщика после сдачи дома в эксплуатацию и постановки на кадастровый учет, передает "360".