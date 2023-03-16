Bloomberg: США приходится оплачивать супертанкеры из-за занятости малых судов российской нефтью Фото: REUTERS

США планируют в ближайшее время организовать поставки своей нефти в страны Евросоюза, однако чтобы это сделать, пришлось арендовать гигантские супертанкеры, так как все более подходящие суда оказались заняты перевозкой российских нефтепродуктов. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Сообщается, что американцы оплатили фрахтовку 11 танкеров класса VLCC (Very Large Crude Carriers) и 16 судов Suezmax среднего размера. Это всё, что удалось добыть США в условиях, когда большая часть подходящих судов занимается отправкой нефти из России в страны Азии.

Каждый супертанкер может перевезти за раз до двух миллионов баррелей нефти, а суда среднего размера - до одного миллиона. При этом, как правило, для доставки товаров через Атлантику применяются менее габаритные суда, потому что в Европе есть всего несколько портов, способных принять даже один супертанкер.

Чаще всего для этого пользуются самыми удобными кораблями - Aframaxes, но они все оказались заняты Россией.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Запад попытается усилить влияние своих санкций на торговлю российской нефтью, так как сейчас 3/4 всего нефтяного оборота Москвы идёт в обход подконтрольных США и ЕС компаний.