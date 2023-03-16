Правительство Франции приняло скандальный закон о пенсионном возрасте без голосования Фото: REUTERS

Правительство Франции решило принять закон о повышении пенсионного возраста в обход голосования в парламенте, так как инициатива слишком двоякая, и вызывает массовые недовольства среди населения. Об этом сообщает местный телеканал BFMTV.

Сообщается, что принятие закона посредством статьи 49.3 французской Конституции, которая позволяет правительству обойти парламент и связанные с ним процедуры, одобрил президент страны Эммануэль Макрон. Эта статья применяется в случае, если большинство депутатов не одобряют решение президента, и уже использовалась около десяти раз в 2022 году.

Отдельно отметим, что при применении данной статьи у парламента Франции есть право поднять вопрос о доверии Кабинету министров страны.

Ранее KP.RU сообщал о том, что французы продолжают массово протестовать против повышения пенсионного возраста. Протестующие ещё 9 марта начали не только выражать словесное недовольство, но и громить витрины магазинов.