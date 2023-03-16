Сотни французов собрались у здания Нацсобрания с акцией против пенсионной реформы Фото: REUTERS

Сотни жителей Франции собрались перед зданием Нацсобрания (нижняя палата парламента), чтобы выразить своё недовольство принятой правительством пенсионной реформой. Скандальный законопроект вызывал волнения во французском обществе уже долгое время, а 16 марта был принят в обход голосования в парламенте, о чём сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Известно, что район вокруг здания нижней палаты парламента оцеплен полицейскими кордонами, которые не пускают протестующих. Пока что обстановка относительно спокойная, однако напомним, что протестующие против пенсионной реформы во Франции уже неоднократно устраивали погромы и массовые беспорядки.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Эммануэль Макрон решил принять скандальный закон о повышении пенсионного возраста в обход парламента, воспользовавшись статьёй 49.3 Конституции Франции.