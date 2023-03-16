Компания Axiom Space показала скафандр для астронавтов лунной миссии Artemis III

Скафандр для астронавтов лунной миссии Artemis III Фото: пресс-служба компании Axiom Space

Компания Axiom Space продемонстрировала скафандр для астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Как сообщается на сайте NASA, скафандр черного цвета с оранжевыми, темно-синими и голубыми элементами представили на мероприятии для учащихся и прессы в Хьюстоне. По словам главы NASA Билла Нельсона, разработанный для участников лунной миссии Artemis III скафандр «не только позволят женщине впервые ступить на поверхность Луны, но также дадут большему, чем когда-либо, числу людей возможность исследовать и проводить эксперименты» на спутнике Земли.

Костюм от Axiom Space получил название Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU). В NASA отметили, что он разработан с использованием новейших технологий и обеспечивает астронавтам повышенную мобильность и дополнительную защиту.