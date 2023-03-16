Пожаловавшегося американским журналистам командира ВСУ понизили в звании Фото: REUTERS

Комбат украинской армии, командовавший батальоном ВСУ под Соледаром, и известный под позывным «Купол», был понижен в должности из-за его беседы с американскими журналистами из издания The Washington Post. Сообщается, что он пожаловался на проблемы в армии киевского режима, о чём пишет газета «Украинская правда».

Известно, что комбата перевели из командира боевого батальона в заместители командира батальона учебного центра. В ответ на это, как уверяет источник, «Купол» в ответ подал рапорт об отставке, не желая терпеть подобное отношение.

Речь идёт, прежде всего, об интервью комбата американским военным. В нём «Купол» пожаловался на то, что в ВСУ сейчас очень много неопытных бойцов, которые не выдерживают и бегут со своих позиций. Как заявлял украинский командир, в его батальоне было 500 солдат, и за год из них погибли 100 человек, а 400 были тяжело ранены.

Ранее KP.RU сообщал о том, что другой командир ВСУ публично пожаловался на тяжёлую ситуацию и нехватку боеприпасов у украинской армии в Артёмовске.