Диетолог назвала два условия для успешной борьбы с лишним весом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Диетолог Наталья Круглова назвала основное условие для успешной борьбы с лишним весом. Прежде всего, это создание дефицита калорий в организме. Такая задача достигается двумя способами: ограничениями в еде и физическими нагрузками.

- Калорий должно поступать меньше, чем организм расходует, - говорит диетолог NEWS.ru.

Ограничивать себя в еде можно, но не слишком кардинальными способами. Дефицит должен быть на уровне 20–30% суточной потребности.

Повышать расход с помощью физической активности выгоднее, так как тело быстрее приходит в форму.

- Физическая активность увеличит потребность в энергии и спровоцирует снижение веса, — подчеркнула Круглова.

В свою очередь, врач-эндокринолог "Инвитро-Приволжье" Арсений Русанов отметила, что достаточно отказаться от некоторых видов мяса, чтобы похудеть.

- Обычно рекомендуется 1200-1600 кКал для женщин, 1500-1900 ккал/сутки для мужчин, - сказал врач "Российской газете".