Минцифры России: Wildberries больше не будет выдавать штрафы за подмену дорогих товаров Фото: Shutterstock

Wildberries больше не будет выписывать штрафы за подмену дорогостоящих товаров, до тех пор пока система не будет отлажена и не станет прозрачной.Такое заявление сделали 16 марта 2023 года в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Ведомство выступило за прозрачность работы маркетплейсов, заявив о пристальном наблюдении за скандалом, разворачивающемся вокруг одного из крупнейших интернет-магазинов России - Wildberries. Также в Минцифры заявили о поддержке предложенного компанией сервиса арбитража, и о поддержании постоянной связи с руководством маркетплейса.

Как отметили в Минцифры, Wildberries занимается борьбой с подменами дорогих товаров, которые заметно участились в пунктах выдачи заказов. Однако методы, которые избрала для этого компания, следует доработать - система должна быть прозрачной, и с возможностью оспаривания.

Также в ведомстве заверили, что продолжат помогать разбираться в этой ситуации, и будет добиваться соблюдения прав всех сторон - партнёров, маркетплейса и их клиентов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Wildberries заявили об отмене скандальных штрафов. К делу уже подключились правительство России, Госдума и прокуратура РФ.