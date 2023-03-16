Захарова заявила об очередных махинациях Запада из-за недопуска России к расследованию по «Северным потокам» Фото: Андрей МИНАЕВ

Лидеры и министры иностранных дел западных государств в очередной раз устроили махинации, разыгрывая дешёвый аттракцион. Так высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова о том, что Дания не допустила РФ к расследованию теракта на газопроводах «Северный поток» 1 и 2 в эфире телеканала «Россия 1».

По мнению Захаровой, любые подобные истории Запад пытается «убрать и закопать», так как на кону стоят большие деньги. Однако политикам Евросоюза и США не стоит надеяться на то, что история с российскими газопроводами закончится так быстро и просто.

Напомним, Дания отказалась допускать Россию к расследованию этого теракта, но заверила российскую сторону в том, что «им можно доверять», и что результаты расследования, якобы, обязательно будут продемонстрированы в том числе и Москве.

Ранее KP.RU сообщал о том, что президент России Владимир Путин назвал «чушью» версию разведки США о том, что газопроводы якобы подорвала некая проукраинская группировка, и предупредил о возможной подготовленности аналогичных диверсий.