В Париже полиция применила водометы на акции протеста против увеличения пенсионного возраста

В Париже полицейские применяют водометы и слезоточивый газ против поджигающих мусорные баки манифестантов. Фото: REUTERS

В Париже полицейские применили водометы против манифестантов в четверг 16 марта. Об этом сообщает агентство Reuters. Напомним, массовые протесты во Франции вызвало решение президента Эммануэля Макрона одобрить закон о повышении пенсионного возраста.

Сообщается, что в акции в Париже участвуют порядка 6 тысяч человек. На площади Согласия протестующие поджигают мусорные баки и импровизированные баррикады, полиция применяет против них водомёты. Ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ против манифестантов.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил нижней палате парламента страны роспуском в случае пропала голосования по повышению пенсионного возраста.

Также сообщалось, что правительство Франции приняло скандальный закон о пенсионном возрасте без голосования.

О том, как современный Париж погрузился в ужас и грязь XIX века из-за забастовки протестующих против повышения пенсионного возраста мусорщиков, читайте здесь на KP.RU.

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