Представитель Белого дома Кирби назвал незаконными российские авиаограничения над Черным морем

Так выглядит американский беспилотник, аналогичный тому, что упал в море в результате инцидента. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты намерены продолжить полёты в районе над Чёрным море, где действуют введенные Россией связанные с СВО ограничения. Об этом в четверг 16 марта заявил представитель Белого дома, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Кирби назвал российские ограничения «незаконными».

«Мы их не соблюдаем. Они незаконны», - заявил он, подчеркнув, что США продолжат полёты в указанном районе.

Ранее сообщалось, что 14 марта 2023 года в международных водах Черного моря недалеко от Крыма потерпел крушение БПЛА MQ-9 Reaper американского производства. Минобороны РФ сообщило, что беспилотник США MQ-9 упал в Черное море из-за резкого маневрирования. В то же время военный эксперт Леонков высказал мнение, что причиной падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море могло стать воздействие мощных потоков воздуха от двигателей российских истребителей Су-27, которые вылетели на перехват дрона.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о планах России достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника. Тем временем Вашингтон в связи с этим обеспокоен риском утечки технологий.

Напомним, в первые же дни Спецоперации Минобороны России на весь мир объявило, что закрывает приграничный район в Черном море и дало координаты этого района. Что полностью отвечает международным правилам. В Пентагоне не могли не знать и не понимать этого. Но пошли на провокацию, запустив «Рипер» в запрещенный для полетов и судоходства район. Подробный анализ ситуации с американским дроном здесь на KP.RU.