В Пентагоне знают о намерении России достать обломки упавшего американского беспилотника

В Пентагоне заявили, что знают о намерении России извлечь из-под воды обломки американского БПЛА. Фото: REUTERS

Оборонное ведомство США осведомлено из СМИ о намерении России извлечь обломки американского беспилотника, упавшего в Черное море. Об этом в четверг 16 марта заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга. Стенограмма брифинга доступна на сайте Пентагона.

«Я видел ряд сообщений по данной теме, однако не могу подтвердить, сделали ли они это, или нет», - сказал Райдер.

Тем временем представитель Белого дома Джон Кирби назвал незаконными российские авиаограничения над Черным морем и заявил, что США продолжат полёты в районе, где они действуют.

Напомним, в первые же дни Спецоперации Минобороны России на весь мир объявило, что закрывает приграничный район в Черном море и дало координаты этого района. Что полностью отвечает международным правилам. В Пентагоне не могли не знать и не понимать этого. Но пошли на провокацию, запустив «Рипер» в запрещенный для полетов и судоходства район. Подробный анализ ситуации с американским дроном здесь на KP.RU.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о планах России достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника. Тем временем Вашингтон в связи с этим обеспокоен риском утечки технологий.