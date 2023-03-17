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НовостиВ мире17 марта 2023 0:00

В Париже задержали 217 участников протестов против повышения пенсионного возраста

Полиция применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов
Мария ПАВЛОВА
В Париже задержаны как минимум 217 человек, протестовавших против повышения пенсионного возраста.

В Париже задержаны как минимум 217 человек, протестовавших против повышения пенсионного возраста.

Фото: REUTERS

В Париже задержали как минимум 217 манифестантов, которые протестовали против повышения пенсионного возраста. Об этом пишет издание Figaro, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«По меньшей мере 217 человек задержаны в Париже после манифестации», - сказано в сообщении.

Издание пишет, что полиция разогнала митинг на площади Согласия и сейчас преследует разрозненные группы манифестантов, которые разбрелись по различным улицам в центре Парижа.

Ранее сообщалось, что полиция применила водометы и слезоточивый газ на акции протеста против пенсионной реформы в Париже.

Напомним, правительство Франции приняло скандальный закон о пенсионном возрасте без голосования.

О том, как современный Париж погрузился в ужас и грязь XIX века из-за забастовки протестующих против повышения пенсионного возраста мусорщиков, читайте здесь на KP.RU.

Подробнее о мощнейших протестах против повышения пенсионного возраста до 64 лет во Франции читайте здесь на KP.RU.