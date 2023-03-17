В Париже задержали 217 участников протестов против повышения пенсионного возраста

В Париже задержаны как минимум 217 человек, протестовавших против повышения пенсионного возраста.
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В Париже задержали как минимум 217 манифестантов, которые протестовали против повышения пенсионного возраста. Об этом пишет издание Figaro, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«По меньшей мере 217 человек задержаны в Париже после манифестации», - сказано в сообщении.
Издание пишет, что полиция разогнала митинг на площади Согласия и сейчас преследует разрозненные группы манифестантов, которые разбрелись по различным улицам в центре Парижа.
Ранее сообщалось, что полиция применила водометы и слезоточивый газ на акции протеста против пенсионной реформы в Париже.
Напомним, правительство Франции приняло скандальный закон о пенсионном возрасте без голосования.
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