Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 марта 2023 2:49

Французский политик Филиппо допустил участие США в подрыве «Северных потоков»

Филиппо указал, что диверсия была выгодна Вашингтону
Мария ПАВЛОВА
Французский политик заявил, что взрыв на "Северных потоках" был выгоден прежде всего США.

Французский политик заявил, что взрыв на "Северных потоках" был выгоден прежде всего США.

Фото: REUTERS

За подрывом «Северных потоков» стоят Соединенные Штаты, утверждает французский лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик заявил об этом в интервью РИА Новости.

«США годами боролись с газопроводом «Северный поток», это стало постоянный элементом их политики. И в начале февраля 2022 года Байден публично заявил, что американцы способны сделать так, чтобы газопровода не стало. И так и произошло», - сказал Филиппо, подчеркнув, что США были заинтересованы в диверсии.

Политик подчеркнул, что причастность США к взрывам на «Северных потоках» была очевидной еще до того, как лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором пришел к такому же выводу. На сегодня открытым остается вопрос о причастности к диверсии Норвегии, добавил Филиппо.

По теории Херша, взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом 2022 года.

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что Вашингтон вполне удовлетворен взрывами на «Северных потоках», которые вывели из строя газопроводы.