Французский политик Филиппо допустил участие США в подрыве «Северных потоков»

Французский политик заявил, что взрыв на "Северных потоках" был выгоден прежде всего США. Фото: REUTERS

За подрывом «Северных потоков» стоят Соединенные Штаты, утверждает французский лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик заявил об этом в интервью РИА Новости.

«США годами боролись с газопроводом «Северный поток», это стало постоянный элементом их политики. И в начале февраля 2022 года Байден публично заявил, что американцы способны сделать так, чтобы газопровода не стало. И так и произошло», - сказал Филиппо, подчеркнув, что США были заинтересованы в диверсии.

Политик подчеркнул, что причастность США к взрывам на «Северных потоках» была очевидной еще до того, как лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором пришел к такому же выводу. На сегодня открытым остается вопрос о причастности к диверсии Норвегии, добавил Филиппо.

По теории Херша, взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом 2022 года.

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что Вашингтон вполне удовлетворен взрывами на «Северных потоках», которые вывели из строя газопроводы.