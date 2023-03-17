Японского профессора восхитило гениальное умение россиян находить выход из сложных ситуаций на фоне западных санкций. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне обладают гениальным умением находить выход из сложных ситуаций, благодаря которому западные санкции мало повлияли на их повседневную жизнь. Такой вывод сделал японский профессор Ринсуке Хаттори из Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо.

Американский конгрессмен Марджори Тейлор Грин призвала американские власти обратить внимание на проблему наркоторговли и начать войну против мексиканских наркокартелей.

В Париже полицейские применили водометы против манифестантов в четверг 16 марта. Напомним, массовые протесты во Франции вызвало решение президента Эммануэля Макрона одобрить закон о повышении пенсионного возраста. В акции в Париже участвовали порядка 6 тысяч человек. Протестующие поджигали мусорные баки и импровизированные баррикады, полиция применяла против них водомёты и слезоточивый газ.

Позже стало известно, что в Париже задержали по меньшей мере 217 участников протестов против повышения пенсионного возраста.

Соединенные Штаты в течение восьми лет готовили украинскую армию для нанесения ударов по России. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, признав, что Вашингтон ошибся в своей оценке боеспособности российской армии.

В Запорожской области российскими войсками предотвращен террористический акт, в результате которого могли пострадать мирные жители. В ходе операции обнаружены два схрона, в которых хранились оружие и боеприпасы, и задержаны три пособника ВСУ.

Беспилотник ВСУ сбит в четверг 16 марта в Сакском районе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, подчеркнув, что ситуация находится под контролем, Крым остается под надежной защитой российских военных.

Российские военные уничтожили украинских диверсантов при переправе через Каховское водохранилище. Боевики ВСУ использовали замаскированные плавсредства.

Российское Минобороны показало видео тренировки экипажей танков Т-90М «Прорыв», которые готовятся уничтожать предоставленные Украине странами НАТО боевые машины. Речь идет об американских M1 Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2.