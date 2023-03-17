Артиллеристы ВС России спасли два пехотных взвода в зоне спецоперации Фото: REUTERS

В Министерстве обороны РФ заявили, что артиллеристы Вооруженных сил (ВС) России своевременно оказали огневую поддержку пехотному подразделению в зоне проведения специальной операции.

Сообщается, что ударами из 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» военные уничтожили танк, два минометных расчета, а также примерно 15 украинских военнослужащих. Отмечается, что эффективность пусков была подтверждена дивизионной разведкой.

«Работали по живой силе противника и по укреплениям ... На прошлой позиции поддержали артиллерийским огнем наших ребят, спасли два взвода пехоты», - заявил российский боец с позывным «Черемуха».

Напомним, в пятницу, 17 марта, российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Марьинки, а также были уничтожены е были уничтожены огневые позиции украинских САУ.