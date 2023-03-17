Володин спрогнозировал, что кризис финансовой системы США ударит по американским партнерам

Вячеслав Володин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проблемы финансовой сферы Соединенных Штатов, спровоцированные "маразматическим курсом" политики главы Белого дома Джозефа Байдена, разрастутся в мировой кризис и в первую очередь ударят по американским партнерам. Такой прогноз озвучил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в пятницу, 17 марта 2023 года.

"Кризис американской финансовой системы больше всего затронет тех, кто ориентируется только на нее, - написал Володин в своем телеграм-канале. - Жертвами недавних банкротств уже стали обычные граждане других стран. Речь идет о пенсионных фондах Швеции, Норвегии, Южной Кореи".

По оценке спикера нижней палаты российского парламента, единственный способ защиты от спровоцированного Вашингтоном кризиса – это дедолларизация экономик государств.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вячеслав Володин в шутку связал банковский кризис в Соединенных Штатах с Анатолием Чубайсом, отметив, что того "специально выпустили из России, чтобы все там развалить".

Напомним, 10 марта 2023 года обанкротился один из крупных банков США - Silikon Valley Bank. Крупнейший кредитор Силиконовой долины разорился за два дня, что стало самым заметным событием подобного рода, начиная с финансового кризиса в 2008 году.

Позднее в США закрыли еще один банк. Речь идет о нью-йоркском Signature Bank. Причиной закрытия банка названы системные риски. Также сообщается, что вкладчики Signature Bank получат доступ к своим вкладам.