Шотландского политика раскритиковали за вопрос украинским беженкам Фото: REUTERS

Шотландский политик Хамза Юсуф подвергся резкой критике, причиной которой для которой стал вопроса украинским беженкам. Об этом пишет газета The Daily Mail (DM).

В ходе предвыборной кампании на пост лидера правящей национальной партии Шотландии (SNP) Юсуф провел встречу с женщинами в Эдинбурге.

«Итак, у меня есть один вопрос: где все мужчины?» - заявил шотландский политик.

После этого Юсуф подвергся резкой критике местной оппозиции, а позднее он заявил, что увидел нескольких украинских мужчин рядом, поэтому и спросил, где они.

Кроме того, политик усомнился, что мог своим вопросом оскорбить кого-либо из присутствующих женщин. Тем временем лидер шотландских либеральных демократов Алекс Коул-Гамильтон заявил, что «со стороны человека, который возглавит Шотландию, это неуклюже и бестактно».

Напомним, ранее ирландская пенсионерка получила 16 недель колонии из-за скандала в отеле с украинскими беженцами, а на суде она кричала, что «украинцы насильники и преступники».