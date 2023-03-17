Украинские беженцы устроили бунт из-за карантина в палаточном городке в Берлине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские беженцы устроили бунт из-за введенного в палаточном городке в Берлине карантина. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Палаточный городок для беженцев расположен в бывшем аэропорту Берлин-Тегель. Как заявила одна из беженок, карантин ввели после обнаружения у жившего здесь ребенка случай ветрянки.

По словам девушки, теперь «люди в бешенстве» и возмущены, а также появились проблемы с обеспечением пищей детей. К примеру, сообщается о том, что некоторые дети не едят пищу, которую привозят в палаточный городок, а покупать другую еду сейчас их родители не смогут.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что в Швейцарии сотни украинских беженцев должны будут продать свои машины, а иначе они рискуют остаться без социальных пособий от государства. Как сообщается, полученные средства украинцы должны будут использовать на обеспечение своих потребностей.