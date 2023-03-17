Посол КНР в России Ханьхуэй заявил о намерении Пекина тесно сотрудничать с Москвой в сфере энергетики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин продолжит выстраивать стратегическое взаимодействие с Москвой «спиной к спине», а также строить более тесные партнерские отношения в сфере энергетики. Такое заявление сделал китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй.

Как передает РИА Новости, дипломат отметил, что Пекин намерен совместно с Москвой «продвигать принципы многополярности мира и демократизации международных отношений, обеспечивать надежные гарантии для глобального стратегического равновесия и стабильности».

По его словам, отношения России и Китая только укрепляются в ответ на нестабильность на международной арене. Как отметил Ханьхуэй, эти отношения «строятся на принципах неприсоединения к блокам, непротивостояния и не направлены против третьих сторон».

Напомним, ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что отношения Москвы и Пекина поднимаются на новые высоты на фоне встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.