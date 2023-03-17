Россияне перечислили основные сложности, с которыми сталкиваются во время поиска подработки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне назвали основные сложности, с которыми сталкиваются во время поиска подработки. Опрос был проведен сервисом по работе с самозанятыми «Подработка» и сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру. На вопрос ответили более 2800 пользователей со всей страны, которые имеют релевантный опыт.

Большинство (44%) отмечают, что труднее всего совместить свою основную работу и дополнительную. Еще 43% сталкиваются с аналогичными трудностями, но в вопросах поиска оптимального баланса работами и личными делами.

28% испытывают сложности при поиске вакансий, а 5% - при оформлении документов с заказчиком.

Если говорить о временных рамках, то у 30% респондентов на поиск дополнительной занятости уходит более месяца, а 21% находят вакансию менее, чем за неделю.

19% могут найти дополнительный источник заработка всего за 1-2 дня, а 16% - за пару недель, пишет «Газета.Ru».

При этом 37% респондентов считают, что первую работу россияне должны искать в студенчестве — в 19-21 год. 29% респондентов считают, что первое знакомство с работой должно приходиться на 16-18 лет, пишет ФАН.

Тем временем, в России предложили ввести налоговые вычеты для работающих студентов.

- Сегодня это, наверное, не самый оптимальный вариант. И если бы еще работа была по специальности, а то ведь это подработки, которые помогают как-то существовать. Иногда учеба даже остается на втором плане. Поэтому здесь, как мне кажется, вопрос не в налоговых льготах, а в каких-то иных мерах поддержки, - сказал Rt заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Меж тем психологи предупреждают, что трудоголизм считается одной из форм зависимости. Порой люди так увлекаются работой, что это становится проблемой для них самих и ближайшего окружения, пишет газета "Известия".