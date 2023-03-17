Токсиколог Кутушов предостерег от решения хранить в холодильнике хлеб и бананы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Без холодильника представить современную кухню невозможно, но хранение далеко не всех продуктов там безопасно.

Если температура слишком низкая, то овощи, фрукты, зелень, молочная продукция портятся быстрее. А некоторые продукты вовсе не рекомендуется там хранить, так как они выделяют опасные газы. Речь идет о бананах и других экзотических фруктах, например, манго.

- Они быстрее чернеют и выделяют газы: индол, скатол, сероводород и другие, - говорит «Газете.Ru» врач-токсиколог, создатель «Симбионтов Кутушова» Михаил Кутушов.

В этот список попали картофель, помидоры и лук. Они быстрее чернеют и начинаются химические реакции.

Ягоды – еще одна категория, которая портится от прохладной температуры. Куда лучше им будет в месте, куда достают солнечные лучи, тогда не начнется процесс брожения.

Зелень тоже плохо переносит холод, она вянет, задыхается или потеет. Так что лучше найти для нее прохладное место, но без нулевых температур. Меду и хлебу тоже не место в холодильнике. В хлебе начинается брожение, он становится влажным, а иногда плесневеет. А вот замораживать хлеб можно, он будет даже полезнее, чем свежеиспеченный.

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