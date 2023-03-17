Медведев заявил, что США «вконец оборзели» после инцидента с дроном MQ-9 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с американским беспилотником, упавшим в Черном море, заявив, что американцы «вконец оборзели».

«В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны ... Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора Грэма о том, что надо сбивать российские самолеты», - написал политик в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что на сегодняшний день по данному вопросу отсутствует международная конвенция, а внутреннее законодательство только начинает формироваться, однако он отметил, что Воздушный кодекс имеет такие термины как «запретные зоны» и «зоны с ограничениями», которые устанавливает правительство.

Напомним, в минувший вторник, 14 марта, в международных водах Черного моря неподалеку от Крыма потерпел крушение беспилотник MQ-9 Reaper американского производства. Генерал ВВС США Джеймс Хекер, комментируя произошедшие, заявил, что БПЛА якобы просто «выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве».