Володин назвал единственный способ защиты от мирового финансового кризиса

Вячеслав Володин. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Защититься от мирового финансового кризиса, спровоцированного Соединенными Штатами, можно только одним способом, уверен спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

"Единственный способ защититься от кризиса - дедолларизация экономик государств", - написал Володин в своем телеграм-канале в пятницу, 17 марта 2023 года.

По его словам, под ударом окажутся в первую очередь граждане стран, чьи экономики ориентированы на американскую валюту, и Вашингтон им не поможет, так как привык жить за счет других.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты пришли к выводу, что антироссийские санкции приводят к отказу многих стран от доллара. В публикации отмечается, что более ста стран не поддержали антироссийские меры со стороны Запада, из-за чего возникают экономические коалиции, использующие иные валюты для реализации товаров.

Напомним, посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа сообщил, что Россия и Судан рассматривают возможность перехода на расчеты в нацвалютах. По его словам, с подобной инициативой выступила Москва. Центральные банки двух стран изучают вопрос с технической стороны.