Москвичи считают идеальной зарплату в 191 тыс.рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Москвичи назвали идеальную зарплату. Для них она составила 191 тыс.рублей. Такие цифры отражены в исследовании сервиса "Работа.ру".

У мужчин, ожидаемо, зарплатные ожидания выше. Рони хотят получать 205 300 рублей, а женщин устроит зарплата в 179 100 рублей.

Если говорить о возрасте, то самые высокие зарплатные ожидания у респондентов в возрасте от 35 до 44 лет. Им комфортно зарабатывать 211 200 рублей. А вот молодежь от 18 до 24 лет называет сумму в 148 300 рублей.

Кто хочет иметь самые высокие заработки:

Представители IT и телекома - 263 300 рублей,

Сфера строительства – 222 600 руб.,

Ритейл, торговля и продажи - 200 000 руб.,

Производство и агропром - 194 800 руб.,

Транспорт и логистика – 193 700 руб.

Каждый второй москвич хотел бы иметь гибридный график: часть времени трудиться в офисе, а часть – из дома, сообщает "Москва 24".

Тем временем, в 2022 году более 40% специалистов в сфере маркетинга в РФ искали новую работу . Причина в том, что из-за санкций многие потеряли основные инструменты работы, пишет РИАМО.

Кстати, психологи советуют не перегружать себя в попытке заработать желаемую сумму денег. В погоне за продуктивностью многие стараются заполнить свой день самыми разнообразными задачами. Но если в вашем ежедневном списке дел всегда слишком много пунктов, то это плохо сказывается на эмоциональном состоянии и на физическом здоровье.

В ежедневный список стоит включать не более 8 задач на день. Два главных дела, которые вы должны выполнить в любом случае, три простые задачи, не требующие особых усилий, и три задачи для себя, чтобы делать то, что нравится, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".